Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
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Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı havalimanlarına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırılar nedeniyle uçuşlar durdurulurken, Ukrayna'ya yakın sosyal medya hesapları "Moskova gökyüzü kapatıldı" notuyla saldırı anlarına ait görüntüler paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarla sarsıldı. Birden fazla havalimanının hedef alındığı saldırılar nedeniyle kentteki uçuş trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın ardından bölgeden ilk görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

"GÖKYÜZÜ TAMAMEN KAPALI"

Saldırı anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler, başta Ukrayna yanlısı sosyal medya hesapları olmak üzere pek çok platformda paylaşıldı. Görüntülerle birlikte yapılan bir paylaşımda, "Moskova şu anda iyi dronların saldırısı altında... Rusya'nın başkenti üzerindeki gökyüzü tamamen kapalı" ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Haberler.com / Numan Darğın - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ABD Ukrayna'ya alttan silahlar veriyor uyuma rusyaa

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Haber YorumlarıYener Sengul:

Hani ne oldu hava savunma sistemleriniz, Neden devreye girmedi???

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Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Putin çıldırınca siz mutlumu oluyorsunuz bu nasıl yorum. Türkiyemi orası iki bomba patlayınca mesajı al otur masaya şimdi oturtun bakalım Putini masayada görelim sizin gücünüzü.

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Haber YorumlarıTC Naci BÜYÜKKAL:

Heytttt beeee Dünya Lideri böyle mü olur? Aynı durumu ABD yapsalar ,o Ülke Atom bombası ile yok edilirdi. Rusya güçlü ülke değildir. Lideri Putin korkusundan korumaların arkasında saklanıyor.

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Putin gibi liderler böyle saldırılar olunca daha çok saldırgan olur. tam müzakereler başladı başlayacakken yapılması manidar demek ki birileri savaşı bitirmek istemiyor

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