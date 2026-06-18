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Ukrayna Savaşının Başından Bu Yana Kiev'den Moskova'ya En Büyük Saldırı

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Rusya'nın başkenti Moskova, savaşın başından bu yana en büyük Ukrayna İHA saldırısına hedef oldu. Yaklaşık 200 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Moskova çevresindeki rafineri ve havalimanları vuruldu, 500'den fazla uçuş iptal edildi.

(ANKARA) - Moskova, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı tam kapsamlı savaşın başlangıcından bu yana en büyük Ukrayna saldırısının hedefi oldu. Rusya'nın başkenti çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 insansız hava aracının (İHA) saldırdığı, kent üzerinde yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, son 24 saatte ülke genelinde yaklaşık bin İHA ile dört Ukrayna seyir füzesi hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Güneydeki Rostov bölgesinde bir petrol deposunun vurulduğu, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotnya Rafinerisi'nin son bir ay içinde üçüncü, bu hafta ise ikinci kez hedef alınmasının ardından bölgede yangınlar çıktı. Gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplanırken, sosyal medyada paylaşılan çok sayıda görüntüde büyük bir petrol tankının kapağının patlamanın etkisiyle havaya savrulduğu görüldü. Yakında bulunan bir alışveriş merkezinin de yandığı belirtildi. Bölgede yüksek katlı konutların bir kısmı da tahliye edildi. Moskova'nın dört havalimanı geçici olarak kapatılırken, 500'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in bir kez daha Moskova bölgesini "uzun menzilli yaptırımlar" ile vurduğunu söyledi. Zelenski, bu ifadeyi Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılarını betimlemek için kullandı. "Bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi ve Rusya diplomasi alanında gerekli adımları atmalı" diyen Zelenski, İHA saldırısının geçen hafta Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıya yanıt olduğunu söyledi. "Bu savaşı istemiyoruz ve hiçbir zaman istemedik" ifadelerini kullanan Zelenski, "Ama Ukrayna yanarsa, Moskova'nız da yanacak" dedi.

Öte yandan Kiev yönetimi, Rusya'nın da gece boyunca Ukrayna'ya 200'den fazla İHA ve çok sayıda balistik füze fırlattığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kazan kentinde Güneydoğu Asyalı liderlerin katıldığı bir zirveye ev sahipliği yaparken, Moskova'ya yönelik büyük çaplı saldırı hakkında henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Moskovalıların en sık sorduğu sorulardan biri 'Neler oluyor?' oldu" dedi. Sibiha, "Bunun cevabını verebilirim. Ülkeniz bizim ülkemize karşı bir saldırı savaşı başlattı. Yıllardır insanlarımızı öldürüyor. Artık neler olduğunu bildiğinize göre, Putin'e bu savaşı ne zaman sona erdirmeyi planladığını sorun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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