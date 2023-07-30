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Moskova'da Ukrayna İHA'sı gökdelene saldırdı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'ya ait İHA'nın başkentteki iki gökdelene saldırı düzenlediğini, binaların dış cephesinin hasar gördüğünü belirtti. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'ya ait İHA'nın başkentteki iki gökdelene saldırı düzenlediğini, binaların dış cephesinin hasar gördüğünü belirtti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, "Gece saatlerinde bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısı oldu. Şehirdeki iki gökdelenin dış cephesi hafif hasar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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