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Moskova'da parkta oturan üç kişinin üYıldırım Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Moskova'da bir parkta yaşanan yıldırım çarpması olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. İki erkek ve bir kadın yıldırım çarpması sonucu yere düştü. 67 yaşındaki Nikolai Kalashnikov olay yerinde hayatını kaybetti. İki erkek ağır yaralanırken, kadın kendi başına ayağa kalkabildi. Ayrıca dördüncü bir kişiye de yıldırım çarptığı belirtildi. Olay, Rus silahlı kuvvetlerinin ana katedralinin yakınında meydana geldi. ABD ve Kanada'da yıldırım kaynaklı orman yangınları nedeniyle tahliyeler gerçekleşti.

Moskova'da bir parkta yaşanan yıldırım çarpması olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki erkek ve bir kadının yıldırım çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri müdahale etti, ancak 67 yaşındaki Nikolai Kalashnikov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İki erkek ağır yaralanırken, kadın kendi başına ayağa kalkabildi. Ayrıca dördüncü bir kişiye de yıldırım çarptığı rapor edildi. Olay, Rus silahlı kuvvetlerinin ana katedralinin yakınında gerçekleşti.

Rehber Alyona, olayı şöyle anlattı: "Katedralde bir grupla birlikteyken yıldırım çaktı. Dışarı çıktığımda yaralananları gördüm. Muhtemelen turistlerdi."

Bu arada, ABD'nin batısında ve Kanada'da yıldırım kaynaklı orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi. Kuzey Yunanistan'da da yıldırım düşmesi sonucu sığırlar öldü ve yangınlar çıktı. Florina kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte dokuz inek öldü, birkaç hayvan da yaralandı.

Yunanistan'da sıcaklıklar biraz düşse de bazı bölgelerde 40°C'ye ulaştı ve orman yangını riski yüksek seyrediyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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