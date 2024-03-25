Moskova'da konser salonunda katliam yapan 4 terörist tutuklandı

Moskova'da konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısında katliam yaptıktan sonra yakalanan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı.

2'Sİ SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205 sayılı yasası (terör eylemleri) kapsamında 1 ay 28 gün yani 22 Mayıs 2024 tarihine kadar tutukluluk kararı verdi" denildi.

Mahkeme, şüphelilerden Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Basmanny Bölge Mahkemesi'nin paylaştığı görüntülerde şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.