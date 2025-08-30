Moritanya Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 70 Kişi Hayatını Kaybetti

Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 70 kişi yaşamını yitirdi. Teknede bulunan 150 kişiden 100’den fazla kişinin hayatta olmadığı düşünülüyor.

MORİTANYA açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gambiya'dan hareket ettiği belirtilen göçmen teknesi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'un yaklaşık 117 kilometre açıklarında alabora oldu. Teknede çoğunluğu Gambiyalı ve Senegalli olmak üzere yaklaşık 150 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, sudan ve kıyıdan çıkarılan 70 cansız bedene ulaşıldığını ve 100'den fazla kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini, 16 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Cenazelerin Moritanya makamları ile Gambiya Büyükelçiliği tarafından defnedildiği aktarılırken, bakanlık, vatandaşlarına tehlikeli yolculuklardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

