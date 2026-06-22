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Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü

Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü
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Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

KANADA'NIN Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Montreal polisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Montreal Komiseri Fady Dagher, saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve saldırının sebebinin henüz bilinmediğini kaydeden Dagher, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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