Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
KANADA'NIN Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Montreal polisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Montreal Komiseri Fady Dagher, saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve saldırının sebebinin henüz bilinmediğini kaydeden Dagher, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı