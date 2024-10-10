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Monet'nin Kaybolan Tablosu 83 Yıl Sonra Torunlarına İade Edildi

Monet'nin Kaybolan Tablosu 83 Yıl Sonra Torunlarına İade Edildi
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İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin 'Bord de Mer' isimli tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildi. FBI, tablonun kaybolma sürecini ve iade işlemlerini duyurdu.

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında kaybolan dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun kaybolmasının ardından 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildiğini duyurdu.

ABD basınındaki haberlere göre, Avusturya'da yaşayan bir çift, depolarından kaybolmasından bu yana Monet'in ilk dönem eserlerinden biri olan 'Bord de Mer' isimli tablosunu arıyordu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun, 1941'de açık artırmada satın alındığını ve 1941'den sonra yeniden kaybolan tablonun, 2016'da Fransa'da bir sergide tekrar ortaya çıktığını bildirdi. Eserin daha sonra ABD'deki New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alındığı ve satıcının eseri Washington'da yaşayan bir çifte sattıktan sonra FBI'ın tablo hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Çiftin, tabloyu 500 bin doların üzerinde bir fiyatla açık artırmaya çıkardığı fakat tablonun geçmişini öğrendikten sonra FBI'ya teslim ettikleri açıklandı.

Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da 'Bord de Mer' tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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