Moldova'da Seçimleri İktidar Partisi PAS Kazandı

Moldova'da Seçimleri İktidar Partisi PAS Kazandı
Güncelleme:
Moldova'da yapılan seçimleri iktidar partisi PAS kazanarak oyların yüzde 49,63'ünü aldı. Katılım oranı yüzde 52,15 olarak belirlendi.

MOLDOVA'da dün gerçekleştirilen seçimleri iktidar partisi PAS'ın kazandığı bildirildi.

Moldova'da dün gerçekleştirilen seçimleri Avrupa Birliği (AB) yanlısı iktidar partisi PAS kazandı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 52,15 olduğu seçimde oyların yüzde 98,24'ü sayıldı. Buna göre, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 49,63'ünü alarak birinci oldu.

Rusya yanlısı muhalif Vatansever Blok'un (BEP) oy oranı yüzde 24,57 seviyesinde kaldı. Seçim barajını aşan 3 siyasi partiden oluşan 'Alternativa' bloku yüzde 8,6 oy, 'Bizim' Parti ise yüzde 6,24 oy ile parlamentoya girebildi. 'Yurtta Demokrasi' Partisi de oyların 5,66'sını alarak parlamentoya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
