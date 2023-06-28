Moğolistan'ın Altay Dağları eteğinde bulunan Bayan Ölgi kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Bayram hutbesinde birlik ve beraberliğin yanı sıra yardımlaşmanın önemi vurgulandı. Yöresel kıyafetleriyle camilere gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

- Moğolistan'da bayram namazı kılındı

ULAN BATUR - Moğolistan'ın Altay Dağları eteğinde bulunan Bayan Ölgi kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

Bayan Ölgi'deki Müslümanlar, çocuklarıyla birlikte kentin merkezi konumundaki en büyük cami olan Hz. Ebubekir Camisi'nin yanı sıra şehirdeki diğer camilere gelerek bayram namazını kıldı. Bayram hutbesinde birlik ve beraberliğin yanı sıra yardımlaşmanın önemi vurgulandı. Yöresel kıyafetleriyle camilere gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı. Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında Türkiye'den bölgeye giden yardımlaşma ve dayanışma derneği gönüllüleri namazın ardından halkla bayramlaşarak şeker ikram etti, çocuklara balon dağıttı.