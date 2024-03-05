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MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı

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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.

HAMZA TURAN AYBERK GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

ÖZEL DEDEKTİFLİK YAPIYORDU

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD'DA EĞİTİLDİ

MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı. 2019'da yılında Belgrad'da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (13)

Salih Kandıralı:

Mit önce bizim yahudilere, İsraile gemi gönderenlere yapsın.

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israfil çengel:

VATAN HAİNİNİN yeri darağacıdır idam bir an önce çıksın bu gibi hainler dar ağacında sallansın.

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ERTAN IŞIK:

BU İNSANLARIN DERHAL CHP İLE İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMALI DERHALL

4
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mahalle sakini:

vatan hainliğinini affı olmaz.

28
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Dürüstçe:

Laik sistemde olur ve oluyor.

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sercan sümer:

HAİNE MERHAMET VATANA İHANETTİR

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haksız mıyım:

helal mit e...hain ajanlara göz açtırmasın inşallah. o yakaladıkları da bir ömür güneş yüzü görmesin.

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1
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menderes kilic:

bir daha ülkücü bıyığı bırakarak camiayı kötü duruma düşürme........

14
2
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

paranın ne önemi var önemli olan miktarı parayı öne alırsan parayla seni esir ederler

6
1
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Serkan Kaplan:

idam

5
0
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