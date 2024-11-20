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MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

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MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik'i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.

SANSASYONEL EYLEM ARAYIŞINDAYDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.

MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

PKK KAMPLARINDA SUİKAST EĞİTİMİ ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "Suikast Eğitimi" aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.

MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFUNY FUNY:

Bu mitte operasyonu sagdaki soldakilere çekiyo liderlerine çeksene bitirsene hem pkk hem pyd İsraile bak karşısına gelen 3 gün yaşamıyor bizde istihbarat teskilatimiz var sanalim

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yalandan kim ölmüs ki

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya belki yarın belki yarından yakın devlet bey der apoyu meclise getirelim ordan özgürlügüne ee reıs de onu destekler daha ne operasyonu bunlara aslında bu lafı söyleyenlere cekılmesi lazım

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ya yorumlara bakıyorumda Nekadar çok Türk olamayan varmış.Bu operasyon PKK dan çok Türk görünümlü olanlara yapılmış sanki.

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