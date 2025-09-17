MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. İkili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ve son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
