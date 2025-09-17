MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ve son gelişmeler ele alındı.
