Mısır, yaralanan 21 Filistinliyi ülkeye getirdi

Mısır, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde yaralanan 21 Filistinlinin daha tedavi edilmek üzere ülkeye getirildiğini duyurdu. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların ülkesine nakli ve Gazze'deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Mısır, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde yaralanan 21 Filistinlinin daha tedavi edilmek üzere ülkeye getirildiğini duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların ülkesine nakli ve Gazze'deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sözcü Abdulgaffar, "72'si çocuk olmak üzere toplamda 344 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a giriş yaptığını ve gerekli sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını" belirtti.

Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 21 yaralının daha ülkeye giriş yaptığını ifade eden Abdulgaffar, "yaralıların tedavisine başlandığı" bilgisini paylaştı.

Gazzeli yaralıların tedavi edilmek üzere dün itibarıyla Mısır'a alınmaya başlanmasıyla birlikte başlayan süreç ikinci gününde de devam ediyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada 16 yaralı ve 117 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.