Haberler

Mısır ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

Mısır ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, diplomasiye güven duyulması ve bölgesel güvenliğin sağlanması için siyasi çözümler önerildi.

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Abdulati ile Al Sani'nin görüşmede, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye tam olarak güvenilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. İki bakanın, Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecindeki gelişmeleri değerlendirdiği belirtilen açıklamada, ateşkes ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Abdulati ile Al Sani, bölgesel güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin önemine değinerek, öncelikle bölge halklarının kaynaklarını koruyacak şekilde siyasi çözümler üretilmesi gerektiğini ve ara buluculuk çabalarına tüm tarafların olumlu yanıt vermesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

Savaşın faturası hayli ağır oldu! Piyasalarda kriz kapıda
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti

30 yaşındaki Hüseyin'in sır ölümü! Telefonundaki talimat dikkat çekti
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı

Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı