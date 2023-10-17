Mısır Müftüsü İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Mısır Müftüsü Şevki Allam, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını kınayarak "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için müdahale" çağrısında bulundu.

Allam'ın sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Cumhuriyet Müftüsü ve Dünya Fetva Kurumları Genel Sekreterliği Başkanı Şevki Allam, işgalci İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce masum Filistinli sivilin öldürülmesine veya yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı kınadı." ifadelerine yer verildi.

"İşgalci güçlerin Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için müdahale" çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu suç, uluslararası toplumun sessizliği arasında, uluslararası yasaları ve insani ilkeleri hiçe sayan İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara eklendi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in Filistin halkına ve sivil tesislere yönelik saldırılarını durdurmak, kolektif katliamlara son vermek için dünyanın akil insanlarına, uluslararası topluma, saygın kurum ve kuruluşlarına acil ve kararlı bir şekilde olaya müdahil" olmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.