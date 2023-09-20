Mısır, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı

Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandıran saldırılarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, sonuncusu Cenin kentinde meydana gelen ve 6 Filistinlin ölümüne neden olan saldırı başta olmak üzere İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Filistin'in şehir ve kasabalarında şiddet döngüsünü ateşleyecek toplu cezalandırma politikasından vazgeçilmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililere sükunet yoluna öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, " Mısır, Filistin halkı ve mülklerine yönelik bu tür saldırıları, sivillerin korunması ve Filistin halkının meşru haklarının muhafaza edilmesini öngören uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası meşruiyet kararlarının ihlali olarak değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların, iki devletli çözüme dayalı barış sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaları da baltaladığı belirtildi.

Öte yandan Mısır, uluslararası topluma sorumluluk üstlenmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimin tırmanması ihtimaline karşı derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

-İsrail güçleri bir günde 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri son 24 saatte 5'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 1'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 6 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği, patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük insansız hava aracı kullandığı baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akbet el-Cabir Mülteci Kampı'na gece düzenlediği baskında da 19 yaşındaki bir Filistinlinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün gerçekleşen protestolarda da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.