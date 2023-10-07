Mısır, İsrail-Filistin gerilimi konusunda uyarıda bulundu

Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara 'azami itidal' çağrısı yaptı. Bölgedeki gelişmeler karşısında 'azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması' çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki gelişmeler karşısında "azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması" çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada Mısır, barış sürecini yeniden başlatma çabalarını destekleyen uluslararası aktörleri, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.

Öte yandan İsrail'e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.