Mısır Dışişleri Bakanı Gazze'deki Sivillerin Hedef Alınmasını Kabul Edilemez Buluyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Şukri, Litvanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ele aldıklarını ve uluslararası insani kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hedef alınmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Mısırlı Bakan Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'de bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Şukri, Landsbergis ile görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve gerilimi azaltmak için çalışma ihtiyacını detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Gazze'deki yıkımın ve sivillerin hedef alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şukri, "Silahlı çatışmalarda uluslararası insani kurallara uyulması ve nüfus yoğunluğu açısından Gazze'nin özel yapısının dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Washington'un bölgedeki gerilimin düşürülmesi için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Şukri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölge ziyaretinden beklentilerinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Mısırlı Bakan, "Filistinlilerin insan hakları, başkalarının haklarından daha az değildir ve çifte standart uygulanmadan ele alınmalıdır." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.