Haberler

Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı

Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı Mısır'daki liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin de yürütüldüğü Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek zirveye 20'den fazla ülkenin liderinin davet edildiğini duyurdu.

ABD basını, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ekim Pazartesi günü yapmayı planladığı Mısır ziyaretini bir liderler zirvesine dönüştürme hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. İddiaları doğrulayan Trump ise, "Orta Doğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" demişti.

20'DEN FAZLA LİDERE DAVET

Söz konusu zirvenin detayları da belli olmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin de yürütüldüğü Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek. Zirveye Trump'ın da dahil olduğu 20'den fazla ülkenin liderleri davet edildi.

Mısır'daki liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı: 20'den fazla ülke davet edildi

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

ABD basınına göre; Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan'ın liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde zirveye katılım göstermesi planlanıyordu. Daha sonrasında ise toplantıya davet edilen ülkelerin listesinin genişletildiği, İspanya ve Japonya gibi birçok ülkeye de davet gönderildiği aktarıldı. İsrail'in ise zirveye katılmayacağı belirtildi.

TRUMP İLE SİSİ EŞ BAŞKAN OLACAK

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde zirveye ilişkin düzenlemelerinin ayrıntıları "kapsamlı" şekilde görüşüldü. Açıklamada, Trump'ın yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de zirveye eş başkanlık yapacağı vurgulandı.

Mısır'daki liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı: 20'den fazla ülke davet edildi

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.