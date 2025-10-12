Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı

ABD basını, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ekim Pazartesi günü yapmayı planladığı Mısır ziyaretini bir liderler zirvesine dönüştürme hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. İddiaları doğrulayan Trump ise, "Orta Doğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" demişti.

20'DEN FAZLA LİDERE DAVET

Söz konusu zirvenin detayları da belli olmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin de yürütüldüğü Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek. Zirveye Trump'ın da dahil olduğu 20'den fazla ülkenin liderleri davet edildi.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

ABD basınına göre; Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan'ın liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde zirveye katılım göstermesi planlanıyordu. Daha sonrasında ise toplantıya davet edilen ülkelerin listesinin genişletildiği, İspanya ve Japonya gibi birçok ülkeye de davet gönderildiği aktarıldı. İsrail'in ise zirveye katılmayacağı belirtildi.

TRUMP İLE SİSİ EŞ BAŞKAN OLACAK

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde zirveye ilişkin düzenlemelerinin ayrıntıları "kapsamlı" şekilde görüşüldü. Açıklamada, Trump'ın yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de zirveye eş başkanlık yapacağı vurgulandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.