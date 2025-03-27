Kızıldeniz'de facia! Turistleri taşıyan denizaltı battı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kazaya neyin neden olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

25 METRE DERİNLİĞE KADAR İNİYOR

Sindbad, Hurgada bölgesinde birkaç yıldır turistik geziler düzenliyor. Şirket, dünyadaki "14 eğlence amaçlı denizaltıdan" ikisine sahip olduğunu söylüyor. Turistler denizde 25 metre derinliğe kadar seyahat ederek "500 metrelik mercan resiflerini ve deniz canlılarını" keşfetme olanağı buluyor.

HER YOLCU İÇİN BİR PENCERE VAR

Sindbad Denizaltıları'nın web sitesindeki bilgilendirme metnine göre; denzialtında 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için büyük bir yuvarlak görüş penceresi bulunuyor.