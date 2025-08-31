Mısır'da Tren Kazasında 3 Ölü, 103 Yaralı
Mısır'da Marsa Matruh-Kahire seferi yapan trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kaza, 3 kişinin ölümüne, 103 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ulaştırma Bakanı, kazanın nedenini araştırmak üzere bir komite kurulacağını ve sorumlulara ağır ceza verileceğini duyurdu.
Mısır Sağlık Bakanlığı, Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 103 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını ve kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya