Mısır'da Tren Kazasında 3 Ölü, 103 Yaralı

MISIR'da Marsa Matruh- Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 103 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını ve kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini bildirdi.