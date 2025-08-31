Mısır'da Tren Kazasında 3 Ölü, 103 Yaralı

Mısır'da Tren Kazasında 3 Ölü, 103 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da Marsa Matruh-Kahire seferi yapan trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kaza, 3 kişinin ölümüne, 103 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ulaştırma Bakanı, kazanın nedenini araştırmak üzere bir komite kurulacağını ve sorumlulara ağır ceza verileceğini duyurdu.

MISIR'da Marsa Matruh- Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 103 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını ve kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı onunla patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.