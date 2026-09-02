Haberler

Mısır'da otobüs kazası: 16 ölü, 28 yaralı

Mısır'da otobüs kazası: 16 ölü, 28 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kazanın Dahab-Nuveybe kara yolunda meydana geldiği, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

MISIR'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Güney Sina vilayetindeki Dahab-Nuveybe kara yolunda meydana geldiği bildirildi. Seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 28 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İhbarın üzerine bölgeye 20 ambulans sevk edilirken, bakanlık yetkilileri ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
İndirim reklamlarında yeni dönem: Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

İndirim reklamlarında yeni dönem: Artık tüketiciyi kandıramayacaklar
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Bakan Gürlek masaya listeyi koydu! 3 ismi açık açık istedi
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Erdoğan'dan mesaj geldi