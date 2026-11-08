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Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı, en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi yaralandı

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Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı, en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi yaralandı
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Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı, en az 7 kişi öldü ve 112 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir trenin makinisti de bulunuyor, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi kazanın araştırılması için yetkililere talimat verdi.

Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az yedi kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Ölenler arasında bir trenin makinisti de bulunuyor.Yaralı sayısının 112 olduğu, olay yerine 70'ten fazla ambulans sevk edildiği ve yaralıların üç farklı hastaneye nakledildiği açıklandı.Kaza yapan trenlerden birinin Kahire'nin güneybatısındaki Feyyum'a gitmekte olan Gize-Feyyum seferini yapmakta olduğu, diğerinin ise Kahire'den ülkenin güneyindeki Asvan'a seyrettiği kaydedildi.Görüntülerde, raydan çıkan bazı yolcu vagonlarının demiryolu hattı boyunca devrilmiş halde olduğu görülüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, yetkililere kazanın araştırılması talimatını verdiğini açıkladı.Kazaya neyin sebep olduğu, hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlikleri, hastanede tedavi görenlerin sağlık durumları ve vagonlarda hala insanların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre kazada meydana gelen yaralanmalar arasında ezilmeler, kol ve bacak kırıkları ile baş ve yüzde kesikler bulunuyor."Geriye kalan yaralılar tıbbi gözetim altında tedavi görmeye devam ediyor."

BBC
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