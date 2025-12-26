Mısır'da 5 Katlı Bina Çöktü: 8 Ölü

MISIR'ın Giza kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Giza kentindeki İmbaba semtinde, salı akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanında iki gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarının ardından çökme sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Meydana gelen olayın, çevredeki bazı binalarda da hasara yol açtığı, söz konusu binaların güvenlik değerlendirmeleri yapılana kadar tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, binanın bulunduğu sokağın dar yapısı nedeniyle ağır iş makinelerinin bölgeye giremediğini, bu sebeple enkaz kaldırma faaliyetlerinin ekipler tarafından manuel yöntemlerle yürütüldüğünü kaydetti. Olayla ilgili olarak uzman bir mühendislik komitesinin görevlendirildiği ve inşaat yönetmeliklerine aykırı bir durumun bulunup bulunmadığı yönündeki incelemelerin sürdüğü duyuruldu.