Mısır'da 13 Katlı Bina Çöktü: En Az 4 Yaralı

Mısır'ın İskenderiye kentinde Sidi Bishr semtinde bulunan 13 katlı bir bina çöktü. En az 4 kişinin yaralandığı olayda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bina çökmesinin nedeni henüz bilinmiyor.

- Mısır'da 13 katlı bina çöktü

İSKENDERİYE - Mısır'da 13 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı. Enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mısır'ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde 13 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Mısır Sağlık Bakanlığı'na göre binanın yıkılması sonucu en az 4 kişi yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çevredeki binalarda hasar meydana gelmemesi nedeniyle tahliye emri verilmediği kaydedildi. Açıklamada, çöken binadaki birçok dairenin yaz aylarında tatilcilere kiraya verildiği, binanın zemin katında ise bir süpermarketin yer aldığı aktarıldı.

Yıkılan binada kaç kişi olduğu henüz bilinmezken enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme nedenini belirlemek üzere savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Nisan ayında İskenderiye'de başka bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.