Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Süveyş'teki Üçüncü Saha Ordusu Dördüncü Zırhlı Tümenini denetledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, ülkenin krizlere akıl ve sabırla yaklaştığını, zor kullanımını aşmamaya vurgu yaparak, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etme çabalarını ve sivil yardım sağlama çabalarını övdü. Ayrıca, Ekim zaferinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, bugün Çarşamba günü, ülkesinin tüm krizlere akıl ve sabır kullanarak, zor kullanımını aşmadan yaklaştığını doğruladı.

Bugün, Suez'deki Üçüncü Sahra Ordusu Dördüncü Zırhlı Tümeni'nin savaş denetim prosedürlerini incelemesi sırasında El-Sisi şunları söyledi: "Mısır ordusu, gücü, statüsü, yeteneği ve verimliliği ile Mısır'ı ve milli güvenliğini korumayı amaçlıyor, aşmamak kaydıyla."

"Ben Mısırlılara zor kullanımını mantıklı, bilgece ve zulme kaçmadan kullanmanın önemli olduğunu söylüyorum," diye ekledi, "Mısır, Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etmekte olumlu bir rol oynuyor ve durumu sakinleştirmeye ve ateşkes sağlamaya çalışıyor."

Şunları sürdürdü: "Gazze Şeridi'ndeki sivil halka gerekli yardımı sağlamak ve onların acılarını hafifletmek için büyük çaba harcıyoruz," ve Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki tırmanmayı kontrol etmekte beş çatışma turu boyunca olumlu bir rol oynadığını belirtti.

El-Sisi, "Glorious October zaferinin 50. yılını kutlayarak, "Ekim zaferi, ordular ve Mısırlılar için büyük anlam taşıyor ve umutsuzluktan umuda, yenilgiden zafere geçişi temsil ediyor," dedi.