Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

Güncelleme:
Minnesota'da 37 yaşındaki bir kadının ICE polisleri tarafından öldürülmesi üzerine Minneapolis'te protestolar başladı. Binlerce kişi, göçmenlik politikalarını ve olayın sorumlularını protesto etmek amacıyla sokaklara dökülürken polis protestoculara biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti.

  • Minnesota'nın Minneapolis kentinde, bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından protestolar başladı.
  • Polis, Minneapolis'teki protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.
  • Minnesota Valisi Mike Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanlarının Minneapolis'i terk etmesi gerektiğini söyledi ve Ulusal Muhafızların kente sevk edileceğini duyurdu.

Minnesota'da göçmenlik operasyonlarını izleyen 37 yaşındaki bir kadının federal ajan tarafından öldürülmesi üzerine binlerce kişi sokağa döküldü. Vali Tim Walz'ın Ulusal Muhafızları teyakkuza geçirdiği olayda, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından başlayan protestolara polis müdahale etti. Eylemcilere biber gazı ve copla müdahale edilirken, kent merkezinde gerginlik yaşandı.

Minnesota'nın Minneapolis kentinde yaşanan olayın ardından hem Minnesota hem de New York'ta protesto yürüyüşleri düzenlendi. Göstericiler, göçmenlik politikalarını ve olayda sorumluluğu bulunan yetkilileri protesto etti.

POLİS BİBER GAZI VE COP KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Minneapolis kent merkezinde toplanan kalabalığa polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü. Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı ve cop kullanırken, bazı eylemcilerin yollara barikat kurduğu dikkat çekti.

VALİ WALZ: ICE MİNNEAPOLİS'İ TERK ETMELİ

Minnesota Valisi Mike Walz, olayın ardından yaptığı açıklamada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Minneapolis'i terk etmesi gerektiğini söyledi. Walz ayrıca, eyalete bağlı Ulusal Muhafızların kente sevk edileceğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, protestoların devam edebileceği belirtiliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
