Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

Minnesota'da göçmenlik operasyonlarını izleyen 37 yaşındaki bir kadının federal ajan tarafından öldürülmesi üzerine binlerce kişi sokağa döküldü. Vali Tim Walz'ın Ulusal Muhafızları teyakkuza geçirdiği olayda, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından başlayan protestolara polis müdahale etti. Eylemcilere biber gazı ve copla müdahale edilirken, kent merkezinde gerginlik yaşandı.

Minnesota'nın Minneapolis kentinde yaşanan olayın ardından hem Minnesota hem de New York'ta protesto yürüyüşleri düzenlendi. Göstericiler, göçmenlik politikalarını ve olayda sorumluluğu bulunan yetkilileri protesto etti.

POLİS BİBER GAZI VE COP KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Minneapolis kent merkezinde toplanan kalabalığa polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü. Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı ve cop kullanırken, bazı eylemcilerin yollara barikat kurduğu dikkat çekti.

VALİ WALZ: ICE MİNNEAPOLİS'İ TERK ETMELİ

Minnesota Valisi Mike Walz, olayın ardından yaptığı açıklamada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Minneapolis'i terk etmesi gerektiğini söyledi. Walz ayrıca, eyalete bağlı Ulusal Muhafızların kente sevk edileceğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, protestoların devam edebileceği belirtiliyor.