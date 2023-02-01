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Milano metrosunda skandal! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Dünya Haberleri

Milano metrosunda skandal! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İtalya'da yaşanan cinsel ilişki skandalı ülkede bir numaralı gündem oldu. 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkek Milano metrosunun asansöründe ilişkiye girerken yakalanırken, hem erkek hem de kadın kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı.

İtalyan basını, Milano jandarmasının, metro asansöründe cinsel ilişki yaşarken suçüstü yakalanan 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkeği gözaltına aldığını duyurdu.

JANDARMA ASANSÖRÜN KAPISINI AÇINCA...

Tgcom24'te yer alan habere göre, Loreto Meydanı ile aynı adı taşıyan istasyon platformunu birbirine bağlayan asansörün kapalı olduğunu gören metro personeli güvenlik güçlerini çağırdı. Görevli istasyon personeliyle birlikte asansörün kapılarını açan jandarmalar, umuma açık alanda cinsel ilişki yaşayan çift ile karşılaştı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Hem erkek hem de kadın, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı. Her ikisinin de daha önce çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen çiftin, Milano jandarması tarafından da tanındığı ortaya çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İtalya Milano Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

52 ye 19 nasıl bir saçmalık nasıl mideler

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berk Vural:

Sen ne anlarsın aşktan :))))

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