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Milano'da Berlusconi için cenaze töreni düzenlendi

Dünya Haberleri

İtalya'da hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı. İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

İtalya'da hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı. İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Kaynak: AA / Dünya

Silvio Berluconi İtalya Politika Dünya Haberler

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