Miçotakis'ten iki ülke arasındaki gerilimi artıracak suçlama: Türkiye, Lozan Anlaşması'nı ihlal ediyor

Yunanistan'ın provokasyonları ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle yükselen Ankara-Atina arasındaki gerilimde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal bir çıkış daha geldi. Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp attığını iddia eden Miçotakis, "Lozan Antlaşması, yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor" dedi.

Yunanistan'ın ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması ve Ege adalarını silahlandırmasıyla gitgide artan iki ülke arasındaki gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası zirveye ulaştı. Erdoğan'ın resti Yunanistan'da büyük panik yarattı ve Yunan basını bu resti olası bir operasyon olarak yorumlandı. Karşılıklı sözlü tartışmalarla gerilim bir an durulmazken, Yunan unsurları son olarak Ege'de uluslararası sularda seyreden bir gemiye ateş açtı, daha sonra da yine Yunan unsurlarının Türkiye karasularına gönderdiği göçmenler hayatını kaybetti.

KURTULUŞ SAVAŞI'NI "KÜÇÜK ASYA FELAKETİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Ankara-Atina hattında gerilim bir an bile durulmazken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Benaki Müzesi'nde düzenlenen 'Küçük Asya' etkinliğinin açılışında konuşma yaparak Türkiye'ye suçlamalarda bulundu. Konuşmasında Miçotakis Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferini 'Küçük Asya Felaketi' olarak değerlendirdi.

"TÜRKİYE LOZAN ANLAŞMASI'NI İHLAL EDİYOR"

Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürerek sözlerini sürdüren Miçotakis, İstanbul için 'Konstantinopolis' ifadesini kullanarak "Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması, yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor" dedi.

"SAVAŞ OLURSA ONLAR İÇİN FELAKET OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık olarak Miçotakis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef almıştı. Sözlerine Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olacağına inanmadığını ifade ederek başlayan Miçotakis akabinde skandal ifadeler kullandı. Yunanistan Başbakanı, "Ordumuzun kabiliyetlerini biliyorlar. Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar. Türkiye adaları tehdit ediyor" diye konuştu.