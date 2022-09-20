Miçotakis'ten Erdoğan'ın BM konuşmasına saatler kala skandal çıkış: Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten yine provokatif açıklamalar geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Miçotakis, "Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır. Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız" dedi.

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis açıklamalarda bulundu. Sfera isimli radyonun yayınına katılan Miçotakis, "Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır" dedi.

"SINIRLARIMIZ KONUSUNDA ÇOK NET OLACAĞIZ"

Miçotakis, "Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız. Herkes, Yunanistan'la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı" diye konuştu.

"BİZİ BİRLEŞTİREN ŞEYLER, AYIRAN ŞEYLERDEN ÇOK DAHA FAZLA"

Miçotakis, " Türkiye'nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi" yorumunu yaptı. Miçotakis, Türkiye'de yapılan bir ankete dikkat çekerek, "Türk halkının yüzde 63'ü Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla" dedi.

ERDOĞAN DA BUGÜN KONUŞMA YAPACAK

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.