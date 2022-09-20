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Miçotakis'ten Erdoğan'ın BM konuşmasına saatler kala skandal çıkış: Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz

Dünya Haberleri

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten yine provokatif açıklamalar geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Miçotakis, "Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır. Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız" dedi.

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis açıklamalarda bulundu. Sfera isimli radyonun yayınına katılan Miçotakis, "Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır" dedi.

Miçotakis, "Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız. Herkes, Yunanistan'la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı" diye konuştu.

Miçotakis, " Türkiye'nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi" yorumunu yaptı. Miçotakis, Türkiye'de yapılan bir ankete dikkat çekerek, "Türk halkının yüzde 63'ü Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla" dedi.

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Türkiye Atina Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Mehmet Uslu:

Etkin 200 bin, rezerve ile 400 bin askeri gücün var.. Esenler size başına yeter de artar, neyin kafası bu :)

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Ütopik Yorumcu:

BOŞ KONUŞMUŞ MİÇO ARKANA NATOYU ALMAYA ÇALIŞIYORSUN AMA NATONUN HİÇ OLMADIĞI KADAR TÜRKİYEYE İHTİYACI BÜYÜK OYÜZDEN SENİ TINLAMAZLAR

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levent tugcu:

Türkiyede gazla çalışan insanlar çok. Adam üstümüze gelirler ise ısırırız diyor. Adalar konusu yıllarca yok öyle bişey diye milleti kandırdılar. İş işten geçtikten sonra da delikanlılık yapmak hiç bir işe yaramıyor.

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