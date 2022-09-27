Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam

Ankara ile Atina arasındaki gerilim Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatıyla zirve yaptı. Erdoğan'ın "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Bunların politikaları buram buram provokasyon kokuyor" sözleriyle tepki gösterdiği Yunanistan'dan yanıt gecikmedi. Bütün gözlerin bugün yapacağı konuşmaya çevrildiği Başbakan Miçotakis, "Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" dedi.

Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz etmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle gerilen ilişkiler Yunanistan'ın hukuk dışı şekilde ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları adalara sevk etmesiyle patlama noktasına geldi.

ERDOĞAN: YUNANİSTAN'IN POLİTİKALARINI İBRETLE TAKİP EDİYORUZ

Dün akşam Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak Yunanistan'ın provokatif hamlesine ateş püsküren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz" ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS'TEN ERDOĞAN'A YANIT: KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine bugün yaptığı açıklamayla yanıt veren Miçotakis, Ankara'ya net bir mesaj göndererek, "Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" dedi. Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, " Türkiye'nin yalnız bırakıldığını" öne sürdü.

"DİYALOG YOLUNUN SEÇİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Miçotakis, "Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir" ifadelerinde de bulundu. Miçotakis, Türkiye'ye yönelik "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var" dedi.

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