Miçotakis, Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, felaket olur" restine rağmen akıllanmıyor: Gerekeni yapacağız

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile son günlerde yaşanan Adalar gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ŞİKAYETLERİ MANTIKSIZ"

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki gösteren Türkiye'nin şikayetlerinin "tamamen mantıksız" olduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilim yükselse de ilişkilerin o kadar kötü olmadığını söyledi.

MİÇOTAKİS: AKSİ TAKDİRDE GEREKENİ YAPARIZ

Miçotakis, "temel sağduyu hakim olursa" ilişkilerin daha fazla bozulmayacağını söyleyerek, "Aksi bir durumda gerekeni yapacağız. Sözlü bir gerginlik var ama sahada henüz bir gerilim yok ve umarım o noktaya gelmeyiz. Görüşmeli ve konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirten Yunan Başbakan; "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi. Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A: AKLINI BAŞINA AL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes Tatbikatı'nda Yunanistan'a tepki göstererek, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmasını, aklını başına almasına davet ediyoruz. Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.