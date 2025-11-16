Haberler

Michelle Obama: ABD, Kadın Bir Başkana Hazır Değil

Michelle Obama: ABD, Kadın Bir Başkana Hazır Değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD First Lady'si Michelle Obama, Brooklyn'de katıldığı bir etkinlikte ülkede kadın bir başkan için ortamın hazır olmadığını vurguladı. Obama, Kamala Harris'in adaylığını hatırlatarak, toplumun bu görüşü değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, ABD'nin kadın bir başkana hazır olmadığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen bir programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını yanıtladı. Obama, Ross'un, "ABD'de bir kadın başkan için ortam hazır mı?" sorusuna, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını anımsatarak, "Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz" yanıtını verdi.

Michelle Obama, "Bu nedenle 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına hazır değilsiniz" dedi.

Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için 'görüşlerin değişmesi gerektiğini ve birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini' söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.