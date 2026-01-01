Haberler

Malezya MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Güncelleme:
Malezya hükümeti, 2014'te kaybolan MH370 uçağının arama çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı. Armada 86 05 gemisi, Batı Avustralya'da arama bölgesine ulaştı.

MALEZYA hükümeti, 2014 yılında kaybolan 'MH370' uçağının arama çalışmalarına yeniden başlandığını duyurdu.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014 yılında 239 kişiyle kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait 'MH370' sefer sayılı uçağın bulunmasına yönelik arama çalışmalarının yeniden başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, 'Armada 86 05' adlı arama gemisinin, Batı Avustralya'daki Fremantle Limanı'nda arama için hazırlandığı ve 2 otonom su altı aracıyla belirlenen arama bölgesine ulaştığı belirtildi.

500

