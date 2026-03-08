Malezya'nın 12 yıldır kayıp olan uçağını arama çalışmaları sonuç vermedi

MALEZYA'nın, 12 yıldır kayıp olan 'MH370' sefer sayılı uçak için yeniden başlattığı arama çalışmalarının sonuç vermediği bildirildi.

Malezya basını, 12 yıldır kayıp olan ve içinde 239 kişinin bulunduğu Malezya Hava Yollarına ait 'MH370' sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden başlatılan arama çalışmalarının sonuç vermediğini duyurdu.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Hava Kazası Araştırma Bürosu tarafından 'MH370' sefer sayılı uçağın 2025'te yeniden başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yıllardır kayıp olan uçağı yeniden arama operasyonunun Hint Okyanusu'nda 25-28 Mart 2025 ve 31 Aralık 2025-23 Ocak 2026 dönemlerinde iki aşamalı yürütüldüğü kaydedildi. Okyanus yatağında yaklaşık 7 bin 571 kilometrekarelik bir alanda toplam 28 gün süren arama çalışmalarının bazen olumsuz hava koşulları nedeniyle aksadığı belirtilen açıklamada, arama faaliyetlerinin uçak enkazının konumunu doğrulayacak herhangi bir sonuç vermediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı