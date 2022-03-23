Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan MGK'de Ukrayna vurgusu: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Kurulun ardından yayınlanan MGK bildirisinde Ukrayna vurgusu yapılarak, "Karadeniz'de barış ve istikrar için Montrö uygulanacak" ifadelerine yer verildi.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu konumunda olan ve iki ülkeye de yakınlığı nedeniyle dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği çok merak ediliyor.
MGK, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Son olarak Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.
BİLDİRİDE UKRAYNA VURGUSU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride de Ukrayna vurgusu yapıldı. Bildiride, "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.