Haberler

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da mezuniyet kutlamasından dönen öğrencileri taşıyan otobüs uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada otobüs şoförü dahil 17 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

  • Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde bir okul otobüsü uçurumdan yuvarlandı.
  • Kazada 1 otobüs şoförü ve 16 öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 20 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi'nden öğrenciler, mezuniyetlerini kutlamak üzere Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında bir etkinliğe katıldı.

OTOBÜS UÇURUMDAN YUVARLANDI

Öğrenciler, kutlamanın ardından Medellin'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak öğrencileri taşıyan okul otobüsü yolculuk sırasında Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Julian, cansız bedenlerin helikopter aracılığıyla Medellin'deki Tıp Hukuk Enstitüsü'ne getirildiğini ve Medellin'deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakından işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bello'da ise kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için mum ışığında birlik ve dayanışma sembolü olarak bir anma töreni düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title