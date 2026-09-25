Haberler

Meloni, okullarda burka ve nikap yasağı ile yüzde 30 dil sınırını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meloni, okullarda burka ve nikap yasağı ile yüzde 30 dil sınırını duyurdu
Güncelleme:
+394 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, hükümetin onayladığı okul kararnamesinin yeterli İtalyanca bilmeyen öğrencilere yüzde 30 sınırı getirdiğini ve okullarda burka ile nikabı yasakladığını açıkladı. Meloni, bunun gerçek bütünleşmeyi teşvik edip getto sınıfları engellediğini belirtti.

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı okullara ilişkin kararnameyle ilgili, "Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinde Bakanlar Kurulu'nda onaylanan okullara ilişkin kararname hakkında açıklama yaptı. Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu bugün okullara ilişkin kararnameyi onayladı. Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor. Bunlar, ayrışma yerine gerçek bir bütünleşmeyi teşvik eden, getto sınıfların oluşumunu engelleyen ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliğini güvence altına alan, sağduyuya dayalı tedbirlerdir. İzlemeyi amaçladığımız yol budur: Kurallardan ödün vermeden bütünleşmeyi sağlayan, en büyük zorluklarla karşılaşanları destekleyen ve herkesin aynı başlangıç ??noktasından yola çıkmasını temin eden bir okul sistemi."

Kaynak: ANKA
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

Milyonlar soluğu e-Devlet'te alacak! Sistemin kapsamı genişliyor
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yumurtalığından 4 bebek ağırlığında kitle çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek