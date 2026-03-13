Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 13. gününde devam ederken, İtalya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen bir savaşa katılmayacağını duyurdu. Aynı gün toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgede ortaya çıkan yeni savaş senaryosuna ilişkin "derin endişe" duyduklarını belirterek uluslararası düzenin zayıfladığı uyarısında bulundu.

YÜKSEK SAVUNMA KONSEYİ'NDEN UYARI

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Konsey, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri harekâtının ardından ortaya çıkan yeni savaşın bölgede ciddi bir kriz senaryosunu tetiklediğini belirtti.

Açıklamada, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına dikkat çekilerek, bunun Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceği uyarısı yapıldı.

"ULUSLARARASI DÜZEN ZAYIFLIYOR"

Konsey açıklamasında, Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemin tek taraflı adımlar nedeniyle zayıfladığına vurgu yapıldı. Açıklamada, "Tek taraflı girişimlerin çoğalması, ortak küresel sorunlara karşı çok taraflı sistemi zayıflatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya Başbakan Meloni'nin yanı sıra üst düzey bakanlar ile savunma ve güvenlik kurumlarının yöneticileri katıldı.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak bir saldırı başlatmasının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi. Saldırılarda aralarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği öngörülüyor.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Tahran yönetimi ise misilleme olarak İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan İHA ve füze saldırıları düzenledi. Bu gelişmeler küresel piyasalarda ve uluslararası havacılık sektöründe ciddi aksamalara yol açtı.

İTALYA: BU SAVAŞIN PARÇASI DEĞİLİZ

