Melissa Kasırgası'nın Neden Olduğu Selde 75 Kişi Hayatını Kaybetti

HAİTİ ve Jamaika'da Melissa Kasırgası'nın neden olduğu selde yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde kasırga nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada 11 bin 952 evin sular altında kaldığı, 176 evin tamamen yıkıldığı ve 4 bin 257 evin çeşitli düzeylerde hasar gördüğü belirtildi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise ülkede Melissa Kasırgası nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve zararın 6 ile 7 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti. Holness, "Bu yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda geçim kaynaklarına ve ekonomilere ağır bir darbe. Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz. Ülkenin kalbi sayılan Saint Elizabeth, Westmoreland, Saint James, Trelawny ve Saint Ann gibi turistik şehirler büyük darbe aldı" dedi.