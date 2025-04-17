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Melbourne'de Helikopter Kazası: 2 Yaralı

Melbourne'de Helikopter Kazası: 2 Yaralı
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Avustralya'nın Melbourne şehrinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, eğitim uçuşu sırasında R44 tipi bir helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu gerçekleşti.

AVUSTURALYA'nın Melbourne şehrinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avusturalya'nın Melbourne şehrinin güneydoğusundaki Moorabbin Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın yerel saatle 14.30 civarında meydana geldiğini belirten yetkililer, helikopterin kalkıştan kısa bir sonra düştüğünü açıkladı.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazanın eğitim uçuşu sırasında 'R44 tipi' bir helikopterle meydana geldiğini duyurdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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