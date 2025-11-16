Meksiko'da Z Kuşağı'ndan Hükümete Protesto
Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu. Olaylarda 20 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya