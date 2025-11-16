Haberler

Meksiko'da Z Kuşağı'ndan Hükümete Protesto

Meksiko'da Z Kuşağı'ndan Hükümete Protesto

Meksiko'da hükümetin güvenlik politikasını eleştiren Z Kuşağı'nın çağrısıyla yapılan protestoda binlerce kişi toplandı. Gösterilerde 20 kişi yaralandı, birçok protestocu gözaltına alındı.

MEKSİKA'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla protesto düzenlendiği bildirildi.

Meksika basını, başkent Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla binlerce göstericinin Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdüğünü duyurdu. Olaylarda 20 kişinin yaralandığı ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

