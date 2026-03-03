Haberler

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden CJNG'nin lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın cenazesi Zapopan'da yoğun güvenlik önlemleri altında defnedilirken, cenazesinin altın bir tabutla taşınması Meksika'da "narkokültür" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Meksika'nın Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'in cenazesi Guadalajara'nın Zapopan bölgesinde toprağa verildi.
  • Cenaze töreni sırasında kartel liderinin tabutu altından yapılmıştı.
  • Cenaze töreni geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve mezarlık çevresinde silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'in cenazesi, Guadalajara'nın Zapopan bölgesinde toprağa verildi. Dış basında yer alan haberlere göre, kartel liderinin cenazesi altın bir tabutta taşındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uluslararası ajansların aktardığına göre cenaze töreni geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Mezarlık çevresinde silahlı güvenlik güçleri konuşlandırılırken, törene katılımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Törende geleneksel Meksika banda müziği çalındığı ve büyük çiçek aranjmanlarının yer aldığı ifade edildi.

ÖLÜMÜ SONRASI ŞİDDET ENDİŞESİ

El Mencho'nun güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü açıklanmıştı. Ölümünün ardından CJNG'nin etkin olduğu bölgelerde misilleme ihtimaline karşı güvenlik seviyesi artırıldı. Analistler, kartel içinde olası liderlik mücadelesinin yeni bir şiddet dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

"NARKO GÖSTERİŞİ" TARTIŞMASI

Altın tabut detayı ise Meksika'da uzun süredir tartışılan "narkokültür" olgusunu yeniden gündeme taşıdı. Üst düzey kartel figürlerinin cenazelerinde gösterişli unsurların kullanılması, suç örgütlerinin sembolik güç mesajı verdiği yönünde yorumlanıyor.

Meksika makamları, ülkede güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve olası şiddet olaylarına karşı teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bizde arabada som altından olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

