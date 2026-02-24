Meksika Savunma Bakanı: Kartellerden ele geçirilen silahların yüzde 80'i ABD menşeli

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, ülke genelinde yürütülen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ele geçirilen ateşli silahların büyük çoğunluğunun ABD kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Trevilla'nın verdiği son verilere göre, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimi döneminde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği yaklaşık 18 bin uzun ve kısa namlulu silahın yaklaşık yüzde 78–80'inin ABD menşeli olduğu kaydedildi.

"YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE SOKULDU"

Açıklamada, bu silahların çoğunun yasa dışı yollarla ABD'den Meksika'ya sokulduğu ve organize suç örgütlerinin askeri ve yarı otomatik nitelikteki bu silahları günlük operasyonlarında kullandığı belirtildi. Özellikle 50 kalibrelik Barrett tipi tüfekler gibi yüksek güçlü silahların karteller tarafından yaygın şekilde ele geçirildiği ve baskınlarda polis ile sivillere karşı kullanıldığına dikkat çekildi.

KAYGILAR ARTIYOR

Resmî verilere göre, 2024 sonundan bu yana ele geçirilen silahlar arasında yüksek kapasiteli uzun namlulu silahlar, makineli tüfekler ve piyade çapında ağır donanımlar yer alıyor. Bu durum, güvenlik güçlerinin silah tedarik zincirine dair kaygılarını artırırken, silah kaçakçılığına karşı sınır ötesi işbirliğinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

ABD'DEKİ ÖZEL SİLAH MAĞAZALARINDAN GELİYOR

Uzmanlar, ABD'deki silah tedarik yasalarının Meksika'daki suç örgütlerinin eline bu kadar çok silah geçmesinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu silahların büyük kısmının, ABD'deki özel silah mağazalarından ve gözetimsiz satış kanallarından yasa dışı şekilde güney sınırına taşındığına yönelik daha önce yapılan analizler bulunuyor.

Meksika hükümeti, uzun süredir ABD ile silah kaçakçılığına karşı ortak stratejiler geliştirilmesi çağrısında bulunuyor. Yetkililer, hem sınır güvenliğinin arttırılmasını hem de ABD tarafındaki tedarik zincirine yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyor.