Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu
AA - Sinan Doğan - Dünya
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Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi. Başlarından vurulduğu tespit edilen kişilerin, kimler tarafından ve neden öldürüldüğü henüz bilinmiyor.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.
Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.
AA / Sinan Doğan - Dünya