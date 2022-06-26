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Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

AA - Sinan Doğan - Dünya
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Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi. Başlarından vurulduğu tespit edilen kişilerin, kimler tarafından ve neden öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.
Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.

AA / Sinan Doğan - Dünya

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