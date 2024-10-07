Meksika'nın Chilpancingo Belediye Başkanı Alejandro Arcos Görevine Başladıktan Bir Hafta Sonra Öldürüldü

MEKSİKA'nın Chilpancingo Belediye Başkanı Alejandro Arcos, görevine başladıktan yaklaşık bir hafta sonra öldürüldü.

Meksika'nın Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'nun Belediye Başkanı Alejandro Arcos'un, görevine başladıktan yaklaşık bir hafta sonra öldürüldüğü bildirildi.

Eyalet Savcılığı, yaklaşık bir hafta önce yemin ederek görevine başlayan Arcos'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin detaylar paylaşılmazken, kentte daha önce yerel yönetimden bir yöneticinin de vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Guerrero Eyalet Valisi Evelyn Salgado Pineda, Arcos'un öldürülmesini kınadığını açıklayarak "Chilpancingo'nun bazı noktalarında operasyonların artırılması talimatını verdim" dedi.