Meksika, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak

MEKSİKA, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak süreci gözlemci olarak takip edeceklerini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçilerinin gözlemci olarak katılacağını bildirdi. Sheinbaum, "Bu durumda, özellikle Orta Doğu'daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin'i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin'in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil" ifadelerini kullandı.

ABD'den konuya ilişkin teklif aldıklarını söyleyen Sheinbaum, "Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı