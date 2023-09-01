Meksika'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Başkent Mexico City ile Meksika ve Jalisco eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçlar sel sularına kapıldı ve trafikte aksamalar yaşandı. Maddi hasar meydana geldi.

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde araçlar akıntıya kapıldı.

Başkent Mexico City ile Meksika ve Jalisco eyaletlerinde etkili olan sağanak birçok şehirde sel ve su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar sel suları ile kaplanırken, bir su kanalı taştı. Yetkililer sorunun giderilmesi için itfaiye ve belediye ekiplerinin çalıştıklarını bildirdi. Araçların sel sularına kapıldığı sel felaketinde trafikte aksamalar yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin sular altında kalmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Meksika sele teslim

Jalisco eyaletinde ise başkent Guadalajara adeta sele teslim oldu. Ani başlayan yağmur nedeniyle sokaklar su ile kaplanırken birçok araç trafikte mahsur kaldı, toplu taşıma hizmetleri askıya alındı. En az 20 aracın sel sularında sürüklendiği, araçların da mahsur kalarak hipotermi geçiren 4 vatandaşın ise kurtarılarak sağlık merkezine sevk edildikleri öğrenildi. Bir vatandaşın da sel sularında kanoyla gezdiği görüldü.

Sel felaketinde can kaybı yaşanmadı. Meteoroloji uzmanları ülkede mevsimsel nedenlerle meydana gelen bu yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini açıklayarak dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. - MEXİCO CİTY